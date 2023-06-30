Экс-игрок Николаева и Кривбасса решил возобновить карьеру

Как стало известно Sport.ua, 31-летний нападающий Виктор Берко, который отличался высокой результативностью выступая за «Николаев» и «Кривбасс», после полугодового перерыва собирается вернуться в большой футбол. Сейчас он находится на просмотре в перволиговом «Горняке-Спорт» из Горишних Плавней. Эту команду в июне возглавил Валерий Куценко, который в свое время играл вместе с Берком за «Николаев».

Новые подопечные Куценко провели уже два спарринга, взяв верх с одинаковым счетом 2:1 над любителями из «Дружбы» (Очеретоватое) и «Зирки» (Кропивницкий). Следующий контрольный матч – с «Ингульцом» 1 июля.

По сообщениям наших источников, после отставки бывшего главного тренера Сергея Дирявки «Горняк-Спорт» также покинули вратарь Георгий Климов, защитники Семен Даценко, Даниил Сидоренко, Сергей Лебедев, Богдан Чалый, полузащитники Владислав Шинкаренко, Владислав Пасечник, Денис Пидручный, Артем Семка и нападающий Ярослав Кравченко.

Итак, новому тренерскому штабу придется формировать практически новую команду.