ФОТО. Молодежная сборная Украины с Мудриком готовится к матчу с Францией

Молодежная сборная Украины готовится к матчу 1/4 финала чемпионата Европы U-21 против команды Франции.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик восстановился и тренируется в составе команды и может дебютировать в плей-офф. На стадии группового раунда он не сыграл ни одной минуты.

Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).