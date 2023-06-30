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Молодежные турниры
30 июня 2023, 16:18 | Обновлено 30 июня 2023, 16:20
841
2

ФОТО. Молодежная сборная Украины с Мудриком готовится к матчу с Францией

Встреча состоится 2 июля

30 июня 2023, 16:18 | Обновлено 30 июня 2023, 16:20
841
2
ФОТО. Молодежная сборная Украины с Мудриком готовится к матчу с Францией
УАФ

Молодежная сборная Украины готовится к матчу 1/4 финала чемпионата Европы U-21 против команды Франции.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик восстановился и тренируется в составе команды и может дебютировать в плей-офф. На стадии группового раунда он не сыграл ни одной минуты.

Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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molodezhnaya-sbornaya-ukrainy-gotovitsya-k-matchu-s-frantsiey-foto-2
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сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21 фото
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Комментарии 2
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Andrey_1992
може Мудрик і зіграє з Францією, сподіваюсь
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+2
rozalievka
Фото не Коноплянка робив?  Це вiн тiлькi вмiє
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-1
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