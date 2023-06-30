Молодежные турниры30 июня 2023, 16:18 | Обновлено 30 июня 2023, 16:20
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ФОТО. Молодежная сборная Украины с Мудриком готовится к матчу с Францией
Встреча состоится 2 июля
30 июня 2023, 16:18 | Обновлено 30 июня 2023, 16:20
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Молодежная сборная Украины готовится к матчу 1/4 финала чемпионата Европы U-21 против команды Франции.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик восстановился и тренируется в составе команды и может дебютировать в плей-офф. На стадии группового раунда он не сыграл ни одной минуты.
Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).
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