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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опытный итальянский защитник покинул Интер
Италия
30 июня 2023, 16:17 |
534
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный итальянский защитник покинул Интер

Данило Д’Амброзио стал свободным агентом

30 июня 2023, 16:17 |
534
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный итальянский защитник покинул Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Д'Амброзио

Итальянский защитник Данило Д’Амброзио у себя в соцсетях сообщил о том, что покидает «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с клубом истекает сегодня, 30 июня.

Д’Амброзио перешел в «Интер» из «Торино» в январе 2014 года. Суммарно провел за клуб 284 матча во всех турнирах и забил 21 гол. С «Интером» Д’Амброзио выиграл пять трофеев: Скудетто-2021, а также Кубки и Суперкубка Италии 2022 и 2023 годов.

Также на правах свободного агента «Интер» сегодня покинет Милан Шкриниар, который перейдет в «ПСЖ». Где продолжит карьеру 34-летний Д’Амброзио – пока что не известно. В декабре прошлого года им интересовалась «Монца».

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Данило Д'Амброзио Интер Милан свободный агент
Источник Instagram
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