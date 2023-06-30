ОФИЦИАЛЬНО. Опытный итальянский защитник покинул Интер

Итальянский защитник Данило Д’Амброзио у себя в соцсетях сообщил о том, что покидает «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с клубом истекает сегодня, 30 июня.

Д’Амброзио перешел в «Интер» из «Торино» в январе 2014 года. Суммарно провел за клуб 284 матча во всех турнирах и забил 21 гол. С «Интером» Д’Амброзио выиграл пять трофеев: Скудетто-2021, а также Кубки и Суперкубка Италии 2022 и 2023 годов.

Также на правах свободного агента «Интер» сегодня покинет Милан Шкриниар, который перейдет в «ПСЖ». Где продолжит карьеру 34-летний Д’Амброзио – пока что не известно. В декабре прошлого года им интересовалась «Монца».