Защитник Интера может перейти в клуб Берлускони

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио может продолжить карьеру в «Монце». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Д’Амброзио с «Интером» истекает летом 2023 года. Переговоры по новому соглашению пока что не увенчались успехом. «Монца» рассчитывает подписать 34-летнего итальянца свободным агентом.

В нынешнем сезоне Д’Амброзио принял участие в 6 матчах за «Интер» во всех турнирах. Защитник выступает за «Интер» с января 2014 года.