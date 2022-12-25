Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Интера может перейти в клуб Берлускони
Италия
25 декабря 2022, 17:40 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:18
210
0

Защитник Интера может перейти в клуб Берлускони

Данило Д’Амброзио может продолжить карьеру в «Монце»

25 декабря 2022, 17:40 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:18
210
0
Защитник Интера может перейти в клуб Берлускони
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Д'Амброзио

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио может продолжить карьеру в «Монце». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Д’Амброзио с «Интером» истекает летом 2023 года. Переговоры по новому соглашению пока что не увенчались успехом. «Монца» рассчитывает подписать 34-летнего итальянца свободным агентом.

В нынешнем сезоне Д’Амброзио принял участие в 6 матчах за «Интер» во всех турнирах. Защитник выступает за «Интер» с января 2014 года.

По теме:
Все-таки решились. Шахтер готов продать Майкона, известна сумма
А как же заклятое соперничество? Барселона нацелилась на игрока Реала
Реал – главный претендент на подписание Гвардиола
Данило Д'Амброзио Монца Интер Милан трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
Футбол | 25 декабря 2022, 11:15 2
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения

У «сливочных» лопнуло терпение

ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
Футбол | 25 декабря 2022, 10:10 0
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
Футбол | 25.12.2022, 16:06
Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Бокс | 25.12.2022, 02:13
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Футбол | 24.12.2022, 19:18
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
24.12.2022, 05:40 6
Война
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
25.12.2022, 04:27 2
Футбол
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
24.12.2022, 06:05
Другие виды
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
23.12.2022, 18:40
Теннис
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
24.12.2022, 12:02 1
Футбол
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
25.12.2022, 05:34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности