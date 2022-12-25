Италия25 декабря 2022, 17:40 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:18
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Защитник Интера может перейти в клуб Берлускони
Данило Д’Амброзио может продолжить карьеру в «Монце»
25 декабря 2022, 17:40 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:18
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Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио может продолжить карьеру в «Монце». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт Д’Амброзио с «Интером» истекает летом 2023 года. Переговоры по новому соглашению пока что не увенчались успехом. «Монца» рассчитывает подписать 34-летнего итальянца свободным агентом.
В нынешнем сезоне Д’Амброзио принял участие в 6 матчах за «Интер» во всех турнирах. Защитник выступает за «Интер» с января 2014 года.
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