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Украина. Вторая лига
30 июня 2023, 15:14 |
319
0

Президент Десны подтвердил намерения играть во Второй лиге

Клуб из Чернигова вернется в профессиональный футбол через год

30 июня 2023, 15:14 |
319
0
Президент Десны подтвердил намерения играть во Второй лиге
ФК Десна

После начала полномасштабного военного вторжения россии «Десна» приостановила свое участие в УПЛ. За клубом забронировано место в элитном дивизионе на случай возвращения, о президент «Десны» Владимир Левин подтвердил намерения возобновить путь в профессиональном футболе со Второй лиги:

«У нас четко прописан механизм возобновления клуба, который позволит нам начать следующий сезон. Это включает в себя создание нового клуба, игры клуба во Второй лиге и, при достижении уровня игры УПЛ, перевод клуба в Премьер-лигу.

Однако важно отметить, что вопрос не стоит в преодолении трансферного бана, а в возможности создания качественной команды. Необходимо собрать набор футболистов, которые смогут соответствовать уровню игры в УПЛ. Если это удастся, то наш клуб будет успешным, и мы будем гордиться его достижениями».

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Десна Чернигов Владимир Левин Вторая лига Украины
Источник Суспильне спорт
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