Президент Десны подтвердил намерения играть во Второй лиге

После начала полномасштабного военного вторжения россии «Десна» приостановила свое участие в УПЛ. За клубом забронировано место в элитном дивизионе на случай возвращения, о президент «Десны» Владимир Левин подтвердил намерения возобновить путь в профессиональном футболе со Второй лиги:

«У нас четко прописан механизм возобновления клуба, который позволит нам начать следующий сезон. Это включает в себя создание нового клуба, игры клуба во Второй лиге и, при достижении уровня игры УПЛ, перевод клуба в Премьер-лигу.

Однако важно отметить, что вопрос не стоит в преодолении трансферного бана, а в возможности создания качественной команды. Необходимо собрать набор футболистов, которые смогут соответствовать уровню игры в УПЛ. Если это удастся, то наш клуб будет успешным, и мы будем гордиться его достижениями».