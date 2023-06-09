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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 18:28 | Обновлено 09 июня 2023, 18:51
934
4

Старт во Второй лиге. Десна рассматривает возможность возвращения в футбол

Но не раньше лета 2024 года

09 июня 2023, 18:28 | Обновлено 09 июня 2023, 18:51
934
4
Старт во Второй лиге. Десна рассматривает возможность возвращения в футбол
ФК Десна

ФК «Десна» из-за полномасштабного вторжения россии прекратил участие в УПЛ, однако клуб (как и «Мариуполь») сохраняет право вернуться сразу в элитный дивизион.

Но президент клуба Владимир Левин дал понять, что возвращение состоится не раньше сезона 2024/25, а начать команда может со Второй лиги. При этом из-за трансферного бана и других проблем клуб может начать с чистого листа, но с тем же названием.

«Что касается возможности начала сезона во Второй лиге для новой команды с одноименным названием «Десна»: это может быть хорошим стартом, позволяющим коллективу формировать свой состав, развивать игроков и добиться успеха в низшем дивизионе. В будущем команда может стремиться вернуться в высшую лигу и объединить клубы, чтобы сохранить исторические традиции и привлечь поддержку болельщиков».

«Мы стремимся создать сильную команду, которая будет играть с упорством, страстью и преданностью для своих болельщиков. У Чернигова богатая история в футболе, и мы стремимся восстановить его славу и привлечь внимание к этому замечательному городу. Мы намерены устранить системные проблемы, которые мешают нам сейчас, и усердно работать над развитием команды, чтобы достичь поставленной цели в сезоне 2024/25».

«Мы благодарим наших болельщиков за их поддержку и обещаем сделать все возможное, чтобы вернуть «Десну» на футбольную карту Украины», – сказал Левин в комментарии сайту 0462.ua.

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Десна Чернигов Владимир Левин
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Комментарии 4
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VBOLYUVALNIK
Останнім часом забув про цю команду, було б добре якщо б Десна повернулася у професіональній футбол, гарна команда була
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+2
Умник
Хорошая Новость очень крутой город и команда. Успехов
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+2
Springfield
Может хватит клонов?  Неужели в Чернигове не могут придумать другое название команде Второй лиги?  Самое време возрождать клубы вроде СКА ВСУ.  Но с оригинальным названием, как в соседних странах.  Вон у  мадьяров есть Гонвед, а это значит и защитник Родины, и  наименование рядового их армии.  Неужели у нас трудно своё придумать?
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-2
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