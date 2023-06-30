Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, где сборная Украины примет Колумбию в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
30 июня 2023, 13:31 |
419
0

Стало известно, где сборная Украины примет Колумбию в Кубке Дэвиса

Встреча состоится в Грузии

30 июня 2023, 13:31 |
419
0
Стало известно, где сборная Украины примет Колумбию в Кубке Дэвиса
UTF

Следующий матч Кубка Дэвиса для сборной команды Украины состоится в Грузии.

Местом проведения матча Первой Мировой Группы между командами Украины и Колумбии станет грузинский город Каспи, который находится рядом с Тбилиси.

Матч пройдет в новом теннисном комплексе параллельно с матчем Грузия – Тунис. Наша команда будет играть 14 (четверг) и 15 (пятница) сентября.

Сборная Украины в последнем матче добыла победу над Ливаном.

По теме:
Финал Кубка Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа
Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
сборная Украины по теннису сборная Колумбии по теннису Украина - Колумбия Кубок Дэвиса-2023
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
Футбол | 29 июня 2023, 20:28 0
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов

После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится

Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Футбол | 29 июня 2023, 20:23 0
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами

Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ

ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Теннис | 29.06.2023, 09:40
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Теннис | 29.06.2023, 21:48
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
Футбол | 30.06.2023, 08:37
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 23
Теннис
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 8
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
28.06.2023, 08:50 1
Баскетбол
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
28.06.2023, 22:55 23
Футбол
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
28.06.2023, 19:17 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем