Стало известно, где сборная Украины примет Колумбию в Кубке Дэвиса

Следующий матч Кубка Дэвиса для сборной команды Украины состоится в Грузии.

Местом проведения матча Первой Мировой Группы между командами Украины и Колумбии станет грузинский город Каспи, который находится рядом с Тбилиси.

Матч пройдет в новом теннисном комплексе параллельно с матчем Грузия – Тунис. Наша команда будет играть 14 (четверг) и 15 (пятница) сентября.

Сборная Украины в последнем матче добыла победу над Ливаном.