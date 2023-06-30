Кубок Дэвиса30 июня 2023, 13:31 |
419
0
Стало известно, где сборная Украины примет Колумбию в Кубке Дэвиса
Встреча состоится в Грузии
30 июня 2023, 13:31 |
419
0
Следующий матч Кубка Дэвиса для сборной команды Украины состоится в Грузии.
Местом проведения матча Первой Мировой Группы между командами Украины и Колумбии станет грузинский город Каспи, который находится рядом с Тбилиси.
Матч пройдет в новом теннисном комплексе параллельно с матчем Грузия – Тунис. Наша команда будет играть 14 (четверг) и 15 (пятница) сентября.
Сборная Украины в последнем матче добыла победу над Ливаном.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2023, 20:28 0
После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится
Футбол | 29 июня 2023, 20:23 0
Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ
Теннис | 29.06.2023, 09:40
Теннис | 29.06.2023, 21:48
Футбол | 30.06.2023, 08:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2023, 18:56 23
28.06.2023, 21:10 13
28.06.2023, 20:59 9
28.06.2023, 23:40 8
28.06.2023, 16:59
28.06.2023, 08:50 1
28.06.2023, 22:55 23
28.06.2023, 19:17 12