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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 13:31 |
235
0

Хлань может перейти в польский клуб

Перспективный хавбек досрочно расторг контракт с «Зарей»

30 июня 2023, 13:31 |
235
0
Хлань может перейти в польский клуб
Instagram. Максим Хлань

Полузащитник Максим Хлань может перейти в клуб польской Экстракласы – «Варта» Познань. Уже в ближайшее время игроку могут организовать просмотр в этой команде.

Ранее сообщалось, что Хлань досрочно разорвал контракт с луганской «Зарей». Причиной такого решения футболиста юристы называли нарушение трудового законодательства со стороны клуба.

Хлань был отстранен от первой команды и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганским клубом. Футболист не играл за команду с апреля этого года.

В прошлом сезоне Хлань сыграл в составе «Зари» 8 матчей и отдал две результативные передачи.

Луганская «Заря» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Украины и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Варта» в чемпионате Польши сезона-2022/2023 заняла восьмое место, отстав на 15 очков от четвертой позиции, дающей право играть в еврокубках.

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Максим Хлань Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Варта
Источник Sportarena
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