Хлань может перейти в польский клуб

Полузащитник Максим Хлань может перейти в клуб польской Экстракласы – «Варта» Познань. Уже в ближайшее время игроку могут организовать просмотр в этой команде.

Ранее сообщалось, что Хлань досрочно разорвал контракт с луганской «Зарей». Причиной такого решения футболиста юристы называли нарушение трудового законодательства со стороны клуба.

Хлань был отстранен от первой команды и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганским клубом. Футболист не играл за команду с апреля этого года.

В прошлом сезоне Хлань сыграл в составе «Зари» 8 матчей и отдал две результативные передачи.

Луганская «Заря» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Украины и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Варта» в чемпионате Польши сезона-2022/2023 заняла восьмое место, отстав на 15 очков от четвертой позиции, дающей право играть в еврокубках.