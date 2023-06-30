Хлань может перейти в польский клуб
Перспективный хавбек досрочно расторг контракт с «Зарей»
Полузащитник Максим Хлань может перейти в клуб польской Экстракласы – «Варта» Познань. Уже в ближайшее время игроку могут организовать просмотр в этой команде.
Ранее сообщалось, что Хлань досрочно разорвал контракт с луганской «Зарей». Причиной такого решения футболиста юристы называли нарушение трудового законодательства со стороны клуба.
Хлань был отстранен от первой команды и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганским клубом. Футболист не играл за команду с апреля этого года.
В прошлом сезоне Хлань сыграл в составе «Зари» 8 матчей и отдал две результативные передачи.
Луганская «Заря» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Украины и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Варта» в чемпионате Польши сезона-2022/2023 заняла восьмое место, отстав на 15 очков от четвертой позиции, дающей право играть в еврокубках.
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