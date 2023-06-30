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  4. Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 июня 2023, 12:55 |
131
0

Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Истборне

30 июня 2023, 12:55 |
131
0
Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

30 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/2 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится вторым запуском после матча Додиг / Крайчек – Мектич / Павич. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором полуфинале сыграют пары Гауфф / Пегула – Кравчик / Схюрс.

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Николь Мелихар Эллен Перес Людмила Киченок WTA Истборн смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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