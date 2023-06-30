Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/2 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится вторым запуском после матча Додиг / Крайчек – Мектич / Павич. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Во втором полуфинале сыграют пары Гауфф / Пегула – Кравчик / Схюрс.

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