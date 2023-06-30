Киченок и Остапенко снялись с турнира в Истборне

На травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания) отменены оба полуфинала в парном разряде.

Украинка Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии снялись перед матчем против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Отметим, что вчера Остапенко не смогла доиграть свой матч одиночного разряда.

Второй полуфинал не состоится по той причине, что американки Кори Гауфф и Джессика Пегула не смогут сыграть против дуэте Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).