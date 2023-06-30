WTA30 июня 2023, 15:16 |
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Киченок и Остапенко снялись с турнира в Истборне
Людмила и Алена не сыграют в полуфинале
30 июня 2023, 15:16 |
424
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На травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания) отменены оба полуфинала в парном разряде.
Украинка Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии снялись перед матчем против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Отметим, что вчера Остапенко не смогла доиграть свой матч одиночного разряда.
Второй полуфинал не состоится по той причине, что американки Кори Гауфф и Джессика Пегула не смогут сыграть против дуэте Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).
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