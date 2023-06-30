«Не хотел возвращаться в россию»: Крыховяк разорвал контракт с краснодаром

33-летний футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал, что смог наконец-то разорвать контракт с российским «краснодаром».

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Крыховяк уехал из страны-агрессора и стал выступать на правах аренды сначала за греческий АЕК, а затем в в саудовском «Аль-Шабабе».

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«Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «краснодару», что я хочу расстаться.

После начала войны моя позиция была четкой, поэтому нет смысла искать другую аренду. Теперь есть возможность начать новую главу в моей карьере. У меня есть несколько предложений. Первый и главный вариант – остаться в «Аль-Шабабе», - сказал Крыховяк.