Кривбасс просматривает защитника Кремня

В тренировочном лагере «Кривбасса» находится левый защитник Давронбек Азизов, права на которого принадлежат «Кремню».

Талантливый 22-летний игрок 28 июня сыграл за криворожцев в контрольном матче против кременчужан (3:1).

В сезоне 2022/23 Азизов провел 19 матчей и забил 4 мяча в Первой лиге. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.