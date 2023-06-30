Украина. Премьер лига30 июня 2023, 10:56 | Обновлено 30 июня 2023, 12:26
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Кривбасс просматривает защитника Кремня
Давронбек Азизов сыграл за криворожцев в спарринге
30 июня 2023, 10:56 | Обновлено 30 июня 2023, 12:26
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В тренировочном лагере «Кривбасса» находится левый защитник Давронбек Азизов, права на которого принадлежат «Кремню».
Талантливый 22-летний игрок 28 июня сыграл за криворожцев в контрольном матче против кременчужан (3:1).
В сезоне 2022/23 Азизов провел 19 матчей и забил 4 мяча в Первой лиге. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.
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