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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 10:56 | Обновлено 30 июня 2023, 12:26
275
0

Кривбасс просматривает защитника Кремня

Давронбек Азизов сыграл за криворожцев в спарринге

30 июня 2023, 10:56 | Обновлено 30 июня 2023, 12:26
275
0
Кривбасс просматривает защитника Кремня
ФК Кремень. Давронбек Азизов

В тренировочном лагере «Кривбасса» находится левый защитник Давронбек Азизов, права на которого принадлежат «Кремню».

Талантливый 22-летний игрок 28 июня сыграл за криворожцев в контрольном матче против кременчужан (3:1).

В сезоне 2022/23 Азизов провел 19 матчей и забил 4 мяча в Первой лиге. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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Кривбасс Кривой Рог Кремень Кременчуг трансферы трансферы УПЛ Давронбек Азизов
Источник Footboom
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