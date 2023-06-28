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Товарищеские матчи
Кривбасс
28.06.2023 17:00 – FT 3 : 1
Кремень
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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 20:43 | Обновлено 28 июня 2023, 21:59
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Вернидуб начал сборы с победы. Кривбасс обыграл Кремень в контрольном матче

Криворожская команда провела первый летний спарринг

28 июня 2023, 20:43 | Обновлено 28 июня 2023, 21:59
612
1
Вернидуб начал сборы с победы. Кривбасс обыграл Кремень в контрольном матче
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» одолел «Кремень» в первом летнем спарринге.

Команда Юрия Вернидуба начала сборы с победы.

Товарищеский матч

28 июня, 17:00. Кривой Рог

Кривбасс Кривой Рог – Кремень Кременчуг – 3:1

Голы: Задерака, 11, Устименко, 28, Хобленко, 67 – Пятибрат, 6

Кривбасс: Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Андрей Понедельник (Дмитрий Семенов, 46), Владимир Виливальд (Вячеслав Рябов, 46), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 46), новичок (новичок, 46) – Дмитрий Хомчевский (Захар Карпусь, 46), Клим Приходько (Владислав Семотюк, 46), Максим Лунев (Алексей Хобленко, 46), Никита Татарков (Тимур Кораблин, 46), Максим Задерака (Арсений Килевый, 46) – Денис Устименко (Роман Дебелко, 46).

Кремень (старт): Алексей Слуцкий, новичок, Даниил Сидоренко, Юрий Дудник, Артем Товкач, Орест Панчишин (к), Дмитрий Касимов, Андрей Савицкий, Артем Пятибрат, Андрей Глоба, Мирослав Трофимюк. Запас: Артем Голяк, Станислав Оксененко, Денис Курьяков, Сабеев, Алексей Жданович, Толока, Даниил Фальковский, Андрей Киреев, Баринов, Симон Галоян.

Судья: Анатолий Ухов (Кривой Рог). Ассистенты: Владислав Чеголя, Кирилл Исаков (оба – Кривой Рог).

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Кривбасс Кривой Рог Кремень Кременчуг контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Юрий Вернидуб
Источник Sport.ua
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Gargantua
что то Кривбас не усиливается.
денег нет?
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