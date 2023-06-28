Вернидуб начал сборы с победы. Кривбасс обыграл Кремень в контрольном матче
Криворожская команда провела первый летний спарринг
Криворожский «Кривбасс» одолел «Кремень» в первом летнем спарринге.
Команда Юрия Вернидуба начала сборы с победы.
Товарищеский матч
28 июня, 17:00. Кривой Рог
Кривбасс Кривой Рог – Кремень Кременчуг – 3:1
Голы: Задерака, 11, Устименко, 28, Хобленко, 67 – Пятибрат, 6
Кривбасс: Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Андрей Понедельник (Дмитрий Семенов, 46), Владимир Виливальд (Вячеслав Рябов, 46), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 46), новичок (новичок, 46) – Дмитрий Хомчевский (Захар Карпусь, 46), Клим Приходько (Владислав Семотюк, 46), Максим Лунев (Алексей Хобленко, 46), Никита Татарков (Тимур Кораблин, 46), Максим Задерака (Арсений Килевый, 46) – Денис Устименко (Роман Дебелко, 46).
Кремень (старт): Алексей Слуцкий, новичок, Даниил Сидоренко, Юрий Дудник, Артем Товкач, Орест Панчишин (к), Дмитрий Касимов, Андрей Савицкий, Артем Пятибрат, Андрей Глоба, Мирослав Трофимюк. Запас: Артем Голяк, Станислав Оксененко, Денис Курьяков, Сабеев, Алексей Жданович, Толока, Даниил Фальковский, Андрей Киреев, Баринов, Симон Галоян.
Судья: Анатолий Ухов (Кривой Рог). Ассистенты: Владислав Чеголя, Кирилл Исаков (оба – Кривой Рог).
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