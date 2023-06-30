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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 10:39 | Обновлено 30 июня 2023, 10:51
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0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко заслужил зарплату выше, чем у Луческу»

Специалист – о возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо»

30 июня 2023, 10:39 | Обновлено 30 июня 2023, 10:51
170
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко заслужил зарплату выше, чем у Луческу»
1927.kiev.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал возвращение в «Динамо» Андрея Ярмоленко. Напомним, футболист подписал с новым-старым клубом контракт на два года.

– Возвращение Ярмоленко в «Динамо» на сегодняшний день – это правильный шаг. Для молодых футболистов, которые сейчас взращиваются в клубе, это живой пример в целом успешной карьеры игрока, который с ранних лет находился в структуре «Динамо». Андрей воплотил свою мечту, сыграл в топ-клубах. Сейчас возвращается доигрывать. Он однозначно поможет команде, тем более в нынешней ситуации, как в плане организации, так и в плане хорошего примера для подражания молодым ребятам, как хороший мотиватор.

– Пошли уже в сети слухи, что зарплата у Ярмоленко будет чуть ли такой, какую получает Мирча Луческу. Не создаст ли это неблагоприятную атмосферу в раздевалке?
– На этом очень любят спекулировать, ведь никто условия контракта Ярмоленко не видел, это больше журналистское шоу. Но даже если это правда, и у Ярмоленко зарплата будет выше, чем у всех остальных, включая Луческу, я считаю, что он это заслужил.

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Вячеслав Заховайло Мирча Луческу Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Источник Footboom
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