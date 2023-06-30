Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко заслужил зарплату выше, чем у Луческу»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал возвращение в «Динамо» Андрея Ярмоленко. Напомним, футболист подписал с новым-старым клубом контракт на два года.

– Возвращение Ярмоленко в «Динамо» на сегодняшний день – это правильный шаг. Для молодых футболистов, которые сейчас взращиваются в клубе, это живой пример в целом успешной карьеры игрока, который с ранних лет находился в структуре «Динамо». Андрей воплотил свою мечту, сыграл в топ-клубах. Сейчас возвращается доигрывать. Он однозначно поможет команде, тем более в нынешней ситуации, как в плане организации, так и в плане хорошего примера для подражания молодым ребятам, как хороший мотиватор.

– Пошли уже в сети слухи, что зарплата у Ярмоленко будет чуть ли такой, какую получает Мирча Луческу. Не создаст ли это неблагоприятную атмосферу в раздевалке?

– На этом очень любят спекулировать, ведь никто условия контракта Ярмоленко не видел, это больше журналистское шоу. Но даже если это правда, и у Ярмоленко зарплата будет выше, чем у всех остальных, включая Луческу, я считаю, что он это заслужил.