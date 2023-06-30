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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари перешел в португальский Фаренсе
Португалия
30 июня 2023, 09:46 |
1280
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари перешел в португальский Фаренсе

Луис Фелипе сменил клуб на Пиренеях

30 июня 2023, 09:46 |
1280
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари перешел в португальский Фаренсе
ФК Фаренсе

26-летний голкипер «Визелы» Луис Фелипе продолжит карьеру в другом португальском клубе – «Фаренсе».

«Фаренсе» объявил о подписании двухлетнего трудового соглашения с бразильским вратарем, не уточнив, получил ли прежний клуб футболиста компенсацию за этот переход.

Луис Фелипе выступал за «Визелу» с лета минувшего года. Провел 4 матча, в которых пропустил 8 мячей.

С 2018 по 2020 годы Луис Фелипе играл в Украине за «Зарю» (18 матчей).

«Фаренсе» по итогам сезона-2022/23 завоевал повышение в классе, и в следующем сезоне будет играть в португальской Примейре.

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Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
Луис Фелипе Фаренсе Визела трансферы Заря Луганск
Источник Sport.ua
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