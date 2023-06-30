ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари перешел в португальский Фаренсе
Луис Фелипе сменил клуб на Пиренеях
26-летний голкипер «Визелы» Луис Фелипе продолжит карьеру в другом португальском клубе – «Фаренсе».
«Фаренсе» объявил о подписании двухлетнего трудового соглашения с бразильским вратарем, не уточнив, получил ли прежний клуб футболиста компенсацию за этот переход.
Луис Фелипе выступал за «Визелу» с лета минувшего года. Провел 4 матча, в которых пропустил 8 мячей.
С 2018 по 2020 годы Луис Фелипе играл в Украине за «Зарю» (18 матчей).
«Фаренсе» по итогам сезона-2022/23 завоевал повышение в классе, и в следующем сезоне будет играть в португальской Примейре.
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