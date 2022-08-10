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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари стал игроком португальской Визелы
Португалия
10 августа 2022, 22:53 |
1289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари стал игроком португальской Визелы

Луис Фелипе сменил команду в Португалии

10 августа 2022, 22:53 |
1289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Зари стал игроком португальской Визелы
fcvizela.pt

25-летний бразильский голкипер «Белененсеша» Луис Фелипе, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», отныне будет выступать за «Визелу».

«Визела» выкупила контракт Луиса Фелипе у его предыдущего клуба, однако экономические аспекты сделки не раскрываются.

Известно, что контракт бразильца с «Визелой» рассчитан на четыре сезона.

В «Белененсеш» Луис Фелипе перебрался летом минувшего года свободным агентом. Сыграл за эту команду 36 матчей, став вторым в лиге по количеству выполненных сейвов (117) по итогам сезона, а в ноябре минувшего года являвшись лидером по этому показателю.

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Луис Фелипе Белененсеш трансферы Визела
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Источник ФК Визела
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