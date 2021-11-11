Экс-вратарь Зари – лучший в чемпионате Португалии по количеству сейвов

24-летний бывший вратарь «Зари» Луис Фелипе, который летом нынешнего года подписал контракт с португальским «Белененсешом», достаточно неплохо проявляет себя в новой команде.
На текущий момент Фелипе является лидером чемпионата Португалии по количеству осуществленных сейвов. Таковых у бразильца 46. Также по его воротам наиболее часто бьют соперники – 61 удар.
Отметим, что «Белененсеш» идет в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице Примейры.
Источник — Wyscout
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.