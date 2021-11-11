Экс-вратарь Зари – лучший в чемпионате Португалии по количеству сейвов

Луис Фелипе приятно удивляет тамошних экспертов

  • 11.11.2021 08:59
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Экс-вратарь Зари – лучший в чемпионате Португалии по количеству сейвов
© ФК Белененсеш. Луис Фелипе

24-летний бывший вратарь «Зари» Луис Фелипе, который летом нынешнего года подписал контракт с португальским «Белененсешом», достаточно неплохо проявляет себя в новой команде.

На текущий момент Фелипе является лидером чемпионата Португалии по количеству осуществленных сейвов. Таковых у бразильца 46. Также по его воротам наиболее часто бьют соперники – 61 удар.

Отметим, что «Белененсеш» идет в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице Примейры.

Источник — Wyscout

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