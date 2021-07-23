Бывший вратарь Зари перешел в португальский Белененсеш

24-летний бразильский вратарь Луис Фелипе, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», подписал контракт с португальским «Белененсешем».
В новый клуб футболист перешел на правах свободного агента. О сроках контракта не сообщается.
«Я очень рад. Это прекрасная возможность сыграть в одной из лучших лиг мира. Португальский чемпионат высоко ценится, особенно среди молодых футболистов, как я. Я надеюсь, что команде удастся выполнить задачи на сезон – мы хотим достичь хорошей позиции в чемпионате и, возможно, даже замахнуться на еврокубки», - сказал Луис Фелипе.
Напомним, после ухода из «Зари» в начале минувшего года Луис Фелипе играл в Бразилии за малоизвестные за пределами этой страны команды «Айморе» и «Коимбра».
Источник — VAVEL.com
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