Бывший вратарь Зари перешел в португальский Белененсеш

24-летний бразильский вратарь Луис Фелипе, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», подписал контракт с португальским «Белененсешем».

В новый клуб футболист перешел на правах свободного агента. О сроках контракта не сообщается.

«Я очень рад. Это прекрасная возможность сыграть в одной из лучших лиг мира. Португальский чемпионат высоко ценится, особенно среди молодых футболистов, как я. Я надеюсь, что команде удастся выполнить задачи на сезон – мы хотим достичь хорошей позиции в чемпионате и, возможно, даже замахнуться на еврокубки», - сказал Луис Фелипе.

Напомним, после ухода из «Зари» в начале минувшего года Луис Фелипе играл в Бразилии за малоизвестные за пределами этой страны команды «Айморе» и «Коимбра».