Бывший вратарь Зари перешел в португальский Белененсеш

Последние полтора года Луис Фелипе провел в Бразилии

  • 23.07.2021 11:12
  • 1766 просмотров
  • 2 комментария
Бывший вратарь Зари перешел в португальский Белененсеш
© vavel.com. Луис Фелипе

24-летний бразильский вратарь Луис Фелипе, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», подписал контракт с португальским «Белененсешем».

В новый клуб футболист перешел на правах свободного агента. О сроках контракта не сообщается.

«Я очень рад. Это прекрасная возможность сыграть в одной из лучших лиг мира. Португальский чемпионат высоко ценится, особенно среди молодых футболистов, как я. Я надеюсь, что команде удастся выполнить задачи на сезон – мы хотим достичь хорошей позиции в чемпионате и, возможно, даже замахнуться на еврокубки», - сказал Луис Фелипе.

Напомним, после ухода из «Зари» в начале минувшего года Луис Фелипе играл в Бразилии за малоизвестные за пределами этой страны команды «Айморе» и «Коимбра».

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Источник — VAVEL.com

(6 голосов)

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 23.07.2021 12:16
    0
    Sergii Novykov, 23.07.2021 11:25
    Это точно его фото? вообще не похож
    Это точно его фото. А на кого у тебя кто должен быть похож - хз. Может, ты просто не знаешь, кто такой Луис Фелипе.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 23.07.2021 11:25
    -1
    Это точно его фото? вообще не похож
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 23.07.2021 12:16
    0
    Sergii Novykov, 23.07.2021 11:25
    Это точно его фото? вообще не похож
    Это точно его фото. А на кого у тебя кто должен быть похож - хз. Может, ты просто не знаешь, кто такой Луис Фелипе.
    Ссылка
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