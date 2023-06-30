30 июня в 17:00 проходит матч 1/2 финала Европейских игр 2023 между женскими сборными Португалии и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1).

В другом полуфинале сыграют Польша и Испания. За 5-е место поборятся Чехия и Италия.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Матчи за 5–6 места, 30 июня

12:30. Чехия – Италия

Полуфиналы, 30 июня

17:00. Португалия – Украина

20:00. Польша – Испания

Португалия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.