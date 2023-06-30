Португалия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 июня в 17:00 матч 1/2 финала Европейских игр 2023 в Польше
30 июня в 17:00 проходит матч 1/2 финала Европейских игр 2023 между женскими сборными Португалии и Украины по пляжному футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1).
В другом полуфинале сыграют Польша и Испания. За 5-е место поборятся Чехия и Италия.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
Матчи за 5–6 места, 30 июня
- 12:30. Чехия – Италия
Полуфиналы, 30 июня
- 17:00. Португалия – Украина
- 20:00. Польша – Испания
Португалия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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