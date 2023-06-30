Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный форвард Ливерпуля возглавил клуб 2-го лиги Саудовской Аравии
Другие новости
30 июня 2023, 09:06 | Обновлено 30 июня 2023, 09:15
288
0

Легендарный форвард Ливерпуля возглавил клуб 2-го лиги Саудовской Аравии

Робби Фаулер стал наставником клуба «Аль-Кадисия».

30 июня 2023, 09:06 | Обновлено 30 июня 2023, 09:15
288
0
Легендарный форвард Ливерпуля возглавил клуб 2-го лиги Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Фаулер

48-летний уроженец Мерсисайда Робби Фаулер стал главным тренером клуба «Аль-Кадисия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии.

Условия контракта англичанина не разглашаются.

Последним местом работы экс-форварда «Ливерпуля» был индийский клуб «Ист Бенгал».

Также ранее Фаулер возглавлял австралийский «Брисбен Роар» и «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда.

По теме:
Личный выбор Роналду. Почему Криш хочет, чтобы Аль-Наср возглавил Каштру
Аль-Наср убедил Брозовича. Игрок Интера получит 100 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли сообщил о подписании голкипера Эдуара Менди
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Робби Фаулер Аль-Кадисия
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Футбол | 30 июня 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня

Важные события во всех видах спорта

БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ
Футбол | 30 июня 2023, 01:59 2
БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ
БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ

По словам адвоката, за пять лет следствие так и не провело экспертизу убытков

ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Теннис | 29.06.2023, 09:40
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Футбол | 29.06.2023, 21:15
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Футбол | 29.06.2023, 20:23
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
28.06.2023, 19:17 12
Футбол
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 8
Футбол
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
28.06.2023, 20:39
Футбол
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 21
Теннис
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем