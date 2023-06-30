Другие новости30 июня 2023, 09:06 | Обновлено 30 июня 2023, 09:15
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Легендарный форвард Ливерпуля возглавил клуб 2-го лиги Саудовской Аравии
Робби Фаулер стал наставником клуба «Аль-Кадисия».
30 июня 2023, 09:06 | Обновлено 30 июня 2023, 09:15
288
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48-летний уроженец Мерсисайда Робби Фаулер стал главным тренером клуба «Аль-Кадисия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии.
Условия контракта англичанина не разглашаются.
Последним местом работы экс-форварда «Ливерпуля» был индийский клуб «Ист Бенгал».
Также ранее Фаулер возглавлял австралийский «Брисбен Роар» и «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда.
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