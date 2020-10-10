Легенда Ливерпуля возглавил индийский клуб

Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер подписал контракт с «Ист Бенгал» и будет работать в чемпионате Индии.
Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления.
Ранее 45-летний Фаулер в этом году расстался с австралийским клубом «Брисбен Роар», который возглавлял с 2019 года.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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