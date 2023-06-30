Стародубцева проиграла в Доминикане сопернице из 6-й сотни рейтинга WTA

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№297 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

В 1/8 финала соревнований Стародубцева, имея третий номер посева, в трех сетах проиграла Фанни Остлунд из Швеции (№583 WTA).

ITF W25 Санто-Доминго. Грунт. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина, 3) – Фанни Остлунд (Швеция, 16) – 5:7, 6:3, 3:6

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

Напомним, Юлия Стародубцева на минувшей неделе на аналогичном турнире в Санто-Доминго завершила свои выступления на стадии 1/16 финала.