Провал на старте 25-тысячника. Стародубцева провела первый матч не в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 297) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах разгромно проиграла Ани Вангеловой (Болгария, WTA 827) за 1 час и 30 минут.

ITF W25 Санто-Доминго. Грунт. 1/16 финала

Ани Вангелова (Болгария) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 6:1, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что Стародубцева впервые в карьере сыграла на красном грунте и за пределами США.