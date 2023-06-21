Провал на старте 25-тысячника. Стародубцева провела первый матч не в США
Юлия неожиданно уступила Ани Вангеловой
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 297) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).
В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах разгромно проиграла Ани Вангеловой (Болгария, WTA 827) за 1 час и 30 минут.
ITF W25 Санто-Доминго. Грунт. 1/16 финала
Ани Вангелова (Болгария) – Юлия Стародубцева (Украина) [4] – 6:1, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
Отметим, что Стародубцева впервые в карьере сыграла на красном грунте и за пределами США.
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