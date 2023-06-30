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Суперкубок УЕФА
30 июня 2023, 07:15 | Обновлено 30 июня 2023, 08:02
1084
0

УЕФА изменен формат матча за Суперкубок Европы

Победитель будет определяться быстрее

30 июня 2023, 07:15 | Обновлено 30 июня 2023, 08:02
1084
0
УЕФА изменен формат матча за Суперкубок Европы
УЕФА

Европейский футбольный союз принял решение об изменении формат проведения матча за Суперкубок Европы.

Теперь в случае ничьей в основное время поединка команды сразу прибегнут к серии пенальти для определения победителя вместо проведения двух дополнительных таймах по 15 минут.

Напомним, 16 августа этого года в очередном розыгрыше Суперкубка УЕФА в Пирее отношения выяснят «Манчестер Сити», как победитель Лиги чемпионов сезона-2022/2023, и испанская «Севилья» – победитель Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея еще является мадридский «Реал», который в 2022году обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0).

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Суперкубок УЕФА УЕФА Манчестер Сити Севилья Манчестер Сити - Севилья серия пенальти
Источник УЕФА
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