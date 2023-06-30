УЕФА изменен формат матча за Суперкубок Европы

Европейский футбольный союз принял решение об изменении формат проведения матча за Суперкубок Европы.

Теперь в случае ничьей в основное время поединка команды сразу прибегнут к серии пенальти для определения победителя вместо проведения двух дополнительных таймах по 15 минут.

Напомним, 16 августа этого года в очередном розыгрыше Суперкубка УЕФА в Пирее отношения выяснят «Манчестер Сити», как победитель Лиги чемпионов сезона-2022/2023, и испанская «Севилья» – победитель Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея еще является мадридский «Реал», который в 2022году обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0).