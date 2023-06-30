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Лига чемпионов
30 июня 2023, 05:15 | Обновлено 30 июня 2023, 06:07
88
0

Ворскла и Кривбасс 30 июня узнают соперников в женской Лиге чемпионов

Впервые в истории Украину будут представлять две команды в ЛЧ

30 июня 2023, 05:15 | Обновлено 30 июня 2023, 06:07
88
0
Ворскла и Кривбасс 30 июня узнают соперников в женской Лиге чемпионов
УЕФА

30 июня полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс» узнают своих соперников в квалификации женской Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/2024 впервые в истории Украины в женской Лиге чемпионов будут представлять две команды – полтавская «Ворскла» (правопреемник «Жилстроя-2»), которая начнет турнир на первом этапе Пути чемпионов, и криворожский «Кривбасс», который сыграет в первом раунде Пути представителей лиг.

30 июня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда, сообщает официальный сайт УЕФА, начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени. Нынешний формат Лиги чемпионов среди женщин выглядит следующим образом.

Система проведения

Главная стадия соревнований – групповой этап с участием 16 клубов. Команды будут разделены на четыре квартета, в которых они с октября по декабрь проведут друг с другом по матчу дома и на выезде.

Обладатели двух первых мест получат путевки в 1/4 финала. В четвертьфиналах и полуфиналах команды проведут по два матча, финал будет состоять из одного матча и пройдет в испанском Бильбао.

Четыре команды получат прямые путевки в групповой этап, а оставшиеся обладатели 12 мест будут определены в квалификации в Пути чемпионов (семь мест) и Пути представителей лиг (пять мест).

Квалификация в обоих путях будет происходить одинаково. В первом раунде команды сразятся в формате мини-турниров, победители которых пройдут дальше. Во втором раунде команды разобьют на пары, и они сыграют друг с другом дома и на выезде.

Количество клубов от каждой ассоциации

Список участников составляется на основе женского клубного рейтинга ассоциаций УЕФА на конец сезона-2021/2022, где Украина заняла 15-е место.

Топ-6 ассоциаций рейтинга – Франция, Германия, Испания, Англия, Швеция и Чехия – выставят по три команды.

Следующие 10 ассоциаций – Италия, Дания, Нидерланды, Исландия, Казахстан, Норвегия, Шотландия, Беларусь, Украина и Австрия – делегируют по две команды (впервые в истории Украину в еврокубках будут представлять сразу два участника).

Остальные ассоциации будут представлены одной командой.

Стадии, с которых команды начнут турнир

Победитель ЛЧ 2022/23 и чемпионы трех лучших ассоциаций (Франция, Германия и Испания) сразу попадут в групповой этап.

Чемпионы других ассоциаций попадут в Путь чемпионов в квалификации. Чемпионы ассоциаций, занимающие в рейтинге места с четвертого по шестое (Англия, Швеция и Чехия), начнут турнир со второго раунда, остальные, среди которых и полтавская «Ворскла» (во время жеребьевки будет сеяной) – с первого.

Вице-чемпионы шести сильнейших ассоциаций (Франция, Германия, Испания, Англия, Швеция и Чехия) начнут турнир со второго раунда Пути представителей лиг.

Обладатели третьих мест этих шести ассоциаций, а также обладатели вторых мест следующих 10 ассоциаций (Италия, Дания, Нидерланды, Исландия, Казахстан, Норвегия, Шотландия, Беларусь, Украина и Австрия) вступят в борьбу с первого раунда Пути представителей лиг. Среди них будет и несеянный криворожский Кривбасс.

Все российские клубы от участия в женской Лиге чемпионов 2023/24 отстранены.

Лига чемпионов 2023/24 среди женских команд

Первый раунд (мини-турниры)

  • Полуфиналы: 6 сентября 2023 года.
  • Финал/матч за 3 место: 9 сентября 2023 года.

Второй раунд

  • Первые матчи: 10/11 октября 2023 года.
  • Ответные матчи: 18/19 октября 2023 года.

Групповой этап

  • Тур 1: 14/15 ноября 2023 года.
  • Тур 2: 22/23 ноября 2023 года.
  • Тур 3: 13/14 декабря 2023 года.
  • Тур 4: 20/21 декабря 2023 года.
  • Тур 5: 24/25 января 2024 года.
  • Тур 6: 30/31 января 2024 года.

Четвертьфиналы

  • Первые матчи: 19/20 марта 2024 года.
  • Ответные матчи: 27/28 марта 2024 года.

Полуфиналы

  • Первые матчи: 20/21 апреля 2024 года.
  • Ответные матчи: 27/28 апреля 2024 года.

Финал (стадион Сан-Мамес, Бильбао, Испания)

  • 25 или 26 мая 2024 года.
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Источник Sport.ua
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