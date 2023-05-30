Украина впервые будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов

Украинские женские футбольные команды «Ворскла» и «Кривбасс» будут играть в Лиге чемпионов 2023/24.

По итогам сезона чемпионата Украины, полтавская команда заняла 1-е место (66 очков из 66 возможных), а криворожская – 2-е (57).

«Ворскла» будет стартовать в первом квалификационном раунде по Пути чемпионов, а «Кривбасс» – с первого раунда по Пути представителей лиг. Чтобы попасть в группу, командам нужно будет пройти 2 раунда.

В групповом турнире Лиги чемпионов сыграют 16 команд, которые будут разбиты на четыре квартета. Клубы, занявшие два первых места в группах, выйдут в стадию плей-офф.

Украина впервые в истории будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов.

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Турнирная таблица женского чемпионата Украины 2022/23:

Команды, которые сыграют в женской Лиге чемпионов 2023/24: