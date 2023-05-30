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30 мая 2023, 21:05 | Обновлено 30 мая 2023, 21:28
984
0

Украина впервые будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов

«Ворскла» и «Кривбасс» будут играть в главном еврокубковом клубном турнире в сезоне 2023/24

30 мая 2023, 21:05 | Обновлено 30 мая 2023, 21:28
984
0
Украина впервые будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов
ФК Ворскла

Украинские женские футбольные команды «Ворскла» и «Кривбасс» будут играть в Лиге чемпионов 2023/24.

По итогам сезона чемпионата Украины, полтавская команда заняла 1-е место (66 очков из 66 возможных), а криворожская – 2-е (57).

«Ворскла» будет стартовать в первом квалификационном раунде по Пути чемпионов, а «Кривбасс» – с первого раунда по Пути представителей лиг. Чтобы попасть в группу, командам нужно будет пройти 2 раунда.

В групповом турнире Лиги чемпионов сыграют 16 команд, которые будут разбиты на четыре квартета. Клубы, занявшие два первых места в группах, выйдут в стадию плей-офф.

Украина впервые в истории будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов.

Турнирная таблица женского чемпионата Украины 2022/23:

Команды, которые сыграют в женской Лиге чемпионов 2023/24:

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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