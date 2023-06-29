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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «О новичках Карпат расскажем позже. Наигрываем состав»
Украина. Первая лига
29 июня 2023, 21:49 |
819
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «О новичках Карпат расскажем позже. Наигрываем состав»

Тренер рассказал о подготовке к сезону

29 июня 2023, 21:49 |
819
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «О новичках Карпат расскажем позже. Наигрываем состав»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Новый тренер «Карпат» Мирон Маркевич оценил подготовку к сезону Первой лиги. Наставник отмечает, что команда полностью строится с нуля.

– В «Карпатах» продолжается тренировочный сбор. Каким компонентам больше всего уделяете внимание во время тренировочного процесса?

– Команда пополнилась новыми футболистами. Об изменениях в составе расскажем позже. Эти игроки приехали в разных кондициях. Кто-то находится не в лучшей форме, у каждого есть объективные причины. Нужно привести команду в оптимальное физическое состояние. Поэтому мы сейчас едем на двухнедельные сборы в Ужгород, где будем все подтягивать.

– Какую работу планируете провести на сборе, кроме спаррингов?

– Мы хотим привести в порядок физические кондиции футболистов. Потому что они сейчас не самые лучшие. Команда всего неделю назад начала тренировочный процесс, мы дали им такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали. Мы предложили им атакующий футбол – играть вперед на скорости. Это требует много энергии. Поэтому на первое место у нас выходит физическая подготовка. Кроме того, процесс наигрывания состава. Сейчас мы будем играть двумя разными составами, а ближе к чемпионату решим, кто заслужит место в основе.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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