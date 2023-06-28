Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича

«Карпаты» провела первый спарринг под руководством нового-старого главного тренера – Мирона Маркевича. Соперником был «Агробизнес», для которого это уже был третий контрольный поединок в подготовительный период.

Следует сказать, что матч во Львове был закрыт для представителей масс-медиа, тренерский штаб «зелено-белых» решил не сообщать даже состав своей команды.

Как стало известно Sport.ua, соперники сыграли вничью. В первом тайме счет открыли гости после точного удара Романа Толочко, кстати, сына экс-полузащитника «Карпат». А за десять минут до финального свистка в потасовке у ворот гостей ветеран львовян Денис Кожанов выровнял положение – 1:1.

По нашим источникам, кроме Кожанова из игроков, выступавших за «Карпаты» в прошлом сезоне, был задействован Амвросий Чачуа. Остальные – летние новички, среди которых немало бывших футболистов харьковского «Металлиста».