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  4. Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Украина. Первая лига
28 июня 2023, 20:39 |
1046
0

Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича

Львовяне сыграли вничью с «Агробизнесом»

28 июня 2023, 20:39 |
1046
0
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
ФК Карпаты Львов. Денис Кожанов

«Карпаты» провела первый спарринг под руководством нового-старого главного тренера – Мирона Маркевича. Соперником был «Агробизнес», для которого это уже был третий контрольный поединок в подготовительный период.

Следует сказать, что матч во Львове был закрыт для представителей масс-медиа, тренерский штаб «зелено-белых» решил не сообщать даже состав своей команды.

Как стало известно Sport.ua, соперники сыграли вничью. В первом тайме счет открыли гости после точного удара Романа Толочко, кстати, сына экс-полузащитника «Карпат». А за десять минут до финального свистка в потасовке у ворот гостей ветеран львовян Денис Кожанов выровнял положение – 1:1.

По нашим источникам, кроме Кожанова из игроков, выступавших за «Карпаты» в прошлом сезоне, был задействован Амвросий Чачуа. Остальные – летние новички, среди которых немало бывших футболистов харьковского «Металлиста».

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Карпаты Львов Агробизнес Денис Кожанов Мирон Маркевич инсайд
Источник Sport.ua
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