Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 16:57 |
316
5

Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ

Награда досталась голкиперу «Шахтера»

29 июня 2023, 16:57 |
316
5
Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

УПЛ официально сообщила о том, что лучший вратарем сезона 2022/2023 в чемпионате был приззан голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин. 10 из 15 клубов УПЛ в голосовании отдали первое место ему.

Суммарно он с 34 баллами опередил голкипера «Миная» Александра Бандуру (21 балл), Олега Мозиля из «Металлиста 1925» (8 баллов), а также Георгия Бущана из «Динамо» Киев и Александра Сапутина из «Зари», которые набрали по 6 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Трубин может перейти в миланский «Интер».

По теме:
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина
Анатолий Трубин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:40 10
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале

Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Футбол | 28 июня 2023, 19:17 14
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина

Украинский голкипер рассматривается на замену Андре Онана

Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Футбол | 29.06.2023, 14:59
Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Футбол | 29.06.2023, 11:33
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Теннис | 28.06.2023, 20:59
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Только потому что Бущан долго был травмирован 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
СК Пенальти-1
Ну понятное дело,что Анатолий лучший 
Дрющан и нещерет на своих местах 
Ответить
-8
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
29.06.2023, 05:45 3
Другие виды
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 24
Футбол
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
29.06.2023, 09:40 8
Теннис
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем