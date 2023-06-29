Украина. Премьер лига29 июня 2023, 16:57 |
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Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ
Награда досталась голкиперу «Шахтера»
29 июня 2023, 16:57 |
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УПЛ официально сообщила о том, что лучший вратарем сезона 2022/2023 в чемпионате был приззан голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин. 10 из 15 клубов УПЛ в голосовании отдали первое место ему.
Суммарно он с 34 баллами опередил голкипера «Миная» Александра Бандуру (21 балл), Олега Мозиля из «Металлиста 1925» (8 баллов), а также Георгия Бущана из «Динамо» Киев и Александра Сапутина из «Зари», которые набрали по 6 баллов.
Ранее сообщалось о том, что Трубин может перейти в миланский «Интер».
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