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Украина. Первая лига
29 июня 2023, 16:23 | Обновлено 29 июня 2023, 16:31
136
0

Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником

Запорожскую команду покинул не только Богдан Векляк

29 июня 2023, 16:23 | Обновлено 29 июня 2023, 16:31
136
0
Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником
ФК Заря Луганск. Егор Шалфеев

Как стало известно Sport.ua, «Металлург» из Запорожья не стал продлевать контракты с защитником Максимом Воробьем и полузащитником Егором Шалфеевым.

32-летний Воробей в минувшем сезоне Первой лиги провел 9 матчей. На счету 24-летнего Шалфеева 21 игра и 2 гола.

Ранее Sport.ua сообщал об уходе из запорожского коллектива защитника Богдана Векляка, который уже подписал контракт с «Карпатами».

Напомним, запорожский «Металлург» по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за право играть в УПЛ уступил «Вересу» (1:0, 1:6).

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Егор Шалфеев Металлург Запорожье инсайд Максим Воробей
Источник Sport.ua
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