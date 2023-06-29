Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником

Как стало известно Sport.ua, «Металлург» из Запорожья не стал продлевать контракты с защитником Максимом Воробьем и полузащитником Егором Шалфеевым.

32-летний Воробей в минувшем сезоне Первой лиги провел 9 матчей. На счету 24-летнего Шалфеева 21 игра и 2 гола.

Ранее Sport.ua сообщал об уходе из запорожского коллектива защитника Богдана Векляка, который уже подписал контракт с «Карпатами».

Напомним, запорожский «Металлург» по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за право играть в УПЛ уступил «Вересу» (1:0, 1:6).