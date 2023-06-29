Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полегенько продолжит карьеру в Первой лиге
Украина. Первая лига
29 июня 2023, 16:15 |
463
1

Полегенько продолжит карьеру в Первой лиге

Выпускник академии «Динамо» не задержался в «Заре»

29 июня 2023, 16:15 |
463
1
Полегенько продолжит карьеру в Первой лиге
Instagram. Павел Полегенько

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Павел Полегенько подписал контракт с «Карпатами», перед которыми в новом сезоне будет стоять задача вернуться в элитный эшелон украинского футбола.

28-летний Полегенько в минувшем сезоне УПЛ выступал за две команды: в осенней части — за «Львов», в весенней — за «Зарю». В сумме на его счету 21 матч и одна голевая передача. Ранее воспитанник динамовской академии выступал за «Динамо-2», «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну» и «Ингулец».

«Карпаты» по итогам прошлого сезона заняли пятое место в Первой лиге. В июне главным тренером команды был назначен Мирон Маркевич.

По теме:
Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником
Металлург Запорожье определился с проведением июльского сбора
Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах
Первая лига Украины Павел Полегенько Карпаты Львов Заря Луганск инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29 июня 2023, 05:45 3
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко

Сборная Украины на Европейских играх в Кракове имеет 36 наград (19–10–7)

Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Футбол | 29 июня 2023, 15:15 3
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией

Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум

Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Футбол | 29.06.2023, 15:25
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
Бокс | 28.06.2023, 16:59
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Футбол | 28.06.2023, 19:17
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Batya
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:59 43
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
28.06.2023, 00:35
Футбол
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем