Полегенько продолжит карьеру в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Павел Полегенько подписал контракт с «Карпатами», перед которыми в новом сезоне будет стоять задача вернуться в элитный эшелон украинского футбола.

28-летний Полегенько в минувшем сезоне УПЛ выступал за две команды: в осенней части — за «Львов», в весенней — за «Зарю». В сумме на его счету 21 матч и одна голевая передача. Ранее воспитанник динамовской академии выступал за «Динамо-2», «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну» и «Ингулец».

«Карпаты» по итогам прошлого сезона заняли пятое место в Первой лиге. В июне главным тренером команды был назначен Мирон Маркевич.