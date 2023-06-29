Полегенько продолжит карьеру в Первой лиге
Выпускник академии «Динамо» не задержался в «Заре»
Как стало известно Sport.ua, полузащитник Павел Полегенько подписал контракт с «Карпатами», перед которыми в новом сезоне будет стоять задача вернуться в элитный эшелон украинского футбола.
28-летний Полегенько в минувшем сезоне УПЛ выступал за две команды: в осенней части — за «Львов», в весенней — за «Зарю». В сумме на его счету 21 матч и одна голевая передача. Ранее воспитанник динамовской академии выступал за «Динамо-2», «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну» и «Ингулец».
«Карпаты» по итогам прошлого сезона заняли пятое место в Первой лиге. В июне главным тренером команды был назначен Мирон Маркевич.
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