Реал нацелился на звездного форварда Ювентуса

«Реал» занимается поисками нового форварда для команды после ухода Карима Бензема. В клубе не уверены в том, что смогут подписать Килиана Мбаппе этим летом.

Руководство «Реала» рассматривало кандидатуры Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи», но отказалось от них из-за слишком высокой цены.

Из-за этого «Реал» переключил свое внимание на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Мадридский клуб готов предложить «Ювентусу» аренду игрока с правом выкупа.

В сезоне 2022/2023 на счету Влаховича 14 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.