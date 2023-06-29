Реал нацелился на звездного форварда Ювентуса
Душан Влахович может продолжить карьеру в Испании
«Реал» занимается поисками нового форварда для команды после ухода Карима Бензема. В клубе не уверены в том, что смогут подписать Килиана Мбаппе этим летом.
Руководство «Реала» рассматривало кандидатуры Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи», но отказалось от них из-за слишком высокой цены.
Из-за этого «Реал» переключил свое внимание на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Мадридский клуб готов предложить «Ювентусу» аренду игрока с правом выкупа.
В сезоне 2022/2023 на счету Влаховича 14 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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