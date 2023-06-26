Стало известно, сколько Ювентус хочет выручить за Влаховича

В «Ювентусе» занимаются поиском нападающих, которые в перспективе смогут заменить форварда туринцев Душана Влаховича.

«Ювентус» ждет предложений в размере 60-70 млн евро плюс бонусы за 23-летнего серба. Форвардом интересуются ПСЖ, «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Влахович провел 27 матчей и забил 10 голов в Серии А. Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2026 года.

Напомним, недавно «Ювентус» выкупил польского форварда у «Марселя» за 6,3 млн евро.