Франция29 июня 2023, 15:49 |
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Стало известно, сколько ПСЖ заплатит за Лукаса Эрнандеса
Французский защитник покинет «Баварию»
29 июня 2023, 15:49 |
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Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Чемпионы Германии уже разрешили игроку отправиться в Париж для прохождения медосмотра.
По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, Эрнандес подпишет контракт по системе «3+1». «ПСЖ» заплатит за игрока 47 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Лукаса Эрнандеса 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Значительную часть сезона 27-летний француз пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.
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