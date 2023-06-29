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Франция
29 июня 2023, 15:49 |
580
0

Стало известно, сколько ПСЖ заплатит за Лукаса Эрнандеса

Французский защитник покинет «Баварию»

29 июня 2023, 15:49 |
580
0
Стало известно, сколько ПСЖ заплатит за Лукаса Эрнандеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Чемпионы Германии уже разрешили игроку отправиться в Париж для прохождения медосмотра.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, Эрнандес подпишет контракт по системе «3+1». «ПСЖ» заплатит за игрока 47 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Эрнандеса 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Значительную часть сезона 27-летний француз пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

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