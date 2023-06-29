Стало известно, сколько ПСЖ заплатит за Лукаса Эрнандеса

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Чемпионы Германии уже разрешили игроку отправиться в Париж для прохождения медосмотра.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, Эрнандес подпишет контракт по системе «3+1». «ПСЖ» заплатит за игрока 47 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Эрнандеса 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Значительную часть сезона 27-летний француз пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.