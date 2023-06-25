Германия25 июня 2023, 09:25 | Обновлено 25 июня 2023, 09:29
848
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Лукас Эрнандес близок к переходу в ПСЖ
В парижском клубе уверены в успешном завершении переговоров с «Баварией»
25 июня 2023, 09:25 | Обновлено 25 июня 2023, 09:29
848
0
«ПСЖ» и «Бавария» начали переговоры по поводу трансфера французского защитника Лукаса Эрнандеса.
Сообщается, что в парижском клубе уверены в их успешном завершении. Сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эрнандес из-за травмы сыграл всего 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Действующее соглашение 27-летнего француза с «Баварией» рассчитано до лета 2024 года.
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