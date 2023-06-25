Лукас Эрнандес близок к переходу в ПСЖ

«ПСЖ» и «Бавария» начали переговоры по поводу трансфера французского защитника Лукаса Эрнандеса.

Сообщается, что в парижском клубе уверены в их успешном завершении. Сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрнандес из-за травмы сыграл всего 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Действующее соглашение 27-летнего француза с «Баварией» рассчитано до лета 2024 года.