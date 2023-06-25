Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукас Эрнандес близок к переходу в ПСЖ
Германия
25 июня 2023, 09:25 | Обновлено 25 июня 2023, 09:29
848
0

Лукас Эрнандес близок к переходу в ПСЖ

В парижском клубе уверены в успешном завершении переговоров с «Баварией»

25 июня 2023, 09:25 | Обновлено 25 июня 2023, 09:29
848
0
Лукас Эрнандес близок к переходу в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

«ПСЖ» и «Бавария» начали переговоры по поводу трансфера французского защитника Лукаса Эрнандеса.

Сообщается, что в парижском клубе уверены в их успешном завершении. Сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрнандес из-за травмы сыграл всего 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Действующее соглашение 27-летнего француза с «Баварией» рассчитано до лета 2024 года.

По теме:
Голкипер Шахтера перейдет свободным агентом в Черноморец
Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Реал готов выложить за Мбаппе 220 млн евро, ПСЖ хочет 300 млн
Бавария Лукас Эрнандес ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Источник L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
Футбол | 25 июня 2023, 09:55 5
УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны

В ближайшее время будет подготовлено обращение к руководству УАФ

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Футбол | 25 июня 2023, 03:19 0
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Футбол | 24.06.2023, 21:28
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Футбол | 24.06.2023, 23:55
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
Футбол | 25.06.2023, 05:45
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
23.06.2023, 13:31 4
Футбол
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35 1
Футбол
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
24.06.2023, 20:58 69
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
23.06.2023, 12:00 1
Футбол
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
23.06.2023, 23:47
Футзал
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
24.06.2023, 23:20 3
Волейбол
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
24.06.2023, 22:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем