Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Испания
29 июня 2023, 14:59 | Обновлено 29 июня 2023, 15:05
234
0

Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе

Ждать осталось недолго

29 июня 2023, 14:59 | Обновлено 29 июня 2023, 15:05
234
0
Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала» в течение первой недели июля.

Журналист Франсуа Галлардо сообщил в Твиттере, что Файза Ламари – мать Мбаппе, которая представляет интересы игрока, а также ее сотрудники прибудут в Мадрид 1-го июля, чтобы согласовать окончательные нюансы договора.

Ранее сообщалось, что мадридскому «Реалу» конкуренцию в борьбе за Мбаппе может составить английской «Ливерпуль», который готов удовлетворить финансовые требования «ПСЖ» и заплатит за форварда 300 млн евро.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 43 матча, забил 41 гол, сделал 10 ассистов.

По теме:
Барселона предоставила Ла Лиге финансовые гарантии
Хочет домой. Назван приоритетный новый клуб Серхио Рамоса
Барселоне нужен Брозович. И нужны деньги
Килиан Мбаппе Реал Мадрид трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Волейбол | 28 июня 2023, 21:03 13
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги

И во втором полуфинальном поединке подопечные Ивана Петкова победили чешских волейболисток

Ремонт «красной машины»: как меняется Бавария после слабого сезона
Футбол | 29 июня 2023, 13:38 3
Ремонт «красной машины»: как меняется Бавария после слабого сезона
Ремонт «красной машины»: как меняется Бавария после слабого сезона

Оцениваем изменения в мюнхенском клубе

Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29.06.2023, 05:45
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Футбол | 29.06.2023, 13:19
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:59
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
27.06.2023, 14:58 3
Бокс
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем