Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Ждать осталось недолго
Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала» в течение первой недели июля.
Журналист Франсуа Галлардо сообщил в Твиттере, что Файза Ламари – мать Мбаппе, которая представляет интересы игрока, а также ее сотрудники прибудут в Мадрид 1-го июля, чтобы согласовать окончательные нюансы договора.
Ранее сообщалось, что мадридскому «Реалу» конкуренцию в борьбе за Мбаппе может составить английской «Ливерпуль», который готов удовлетворить финансовые требования «ПСЖ» и заплатит за форварда 300 млн евро.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 43 матча, забил 41 гол, сделал 10 ассистов.
🚨 CASO MBAPPÉ 🚨— François Gallardo (@F_GallardoTV) June 29, 2023
Kylian Mbappé será OFICIALMENTE jugador del Real Madrid LA SEMANA QUE VIENE.
Entre el 1 y el 7 de julio ⏳
Fayza Lamari y sus abogados estarán en Madrid la próxima semana para finalizar lo PACTADO en mayo de 2022.
La estocada 👀
¡Fin boom! ¡Al lío! 👉🏼💣🔥 pic.twitter.com/7t8rbeQEnQ
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