Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала» в течение первой недели июля.

Журналист Франсуа Галлардо сообщил в Твиттере, что Файза Ламари – мать Мбаппе, которая представляет интересы игрока, а также ее сотрудники прибудут в Мадрид 1-го июля, чтобы согласовать окончательные нюансы договора.

Ранее сообщалось, что мадридскому «Реалу» конкуренцию в борьбе за Мбаппе может составить английской «Ливерпуль», который готов удовлетворить финансовые требования «ПСЖ» и заплатит за форварда 300 млн евро.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 43 матча, забил 41 гол, сделал 10 ассистов.