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Англия
28 июня 2023, 09:31 | Обновлено 28 июня 2023, 09:39
845
0

Источник: Ливерпуль готов заплатить 300 млн евро за Мбаппе

Источник: Ливерпуль готов заплатить 300 млн евро за Мбаппе

28 июня 2023, 09:31 | Обновлено 28 июня 2023, 09:39
845
0
Источник: Ливерпуль готов заплатить 300 млн евро за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мерсисайдцы намерены сойтись в борьбе с мадридским «Реалом»

Английский клуб «Ливерпуль» имеет планы побороться с «Реалом» из Мадрида за французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что мерсисайдцы готовы заплатить за 24-летнего игрок парижскому клубу 300 млн евро, которые он хочет получить

Ранее стало известно, что «Реал» намерен предложить «ПСЖ» за Мбаппе 200 млн евро, но французы рассчитывают на сумму в 300 млн.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/2023 нападающий забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах за парижскую команду во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе Ливерпуль
Источник Marca
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