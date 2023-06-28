Источник: Ливерпуль готов заплатить 300 млн евро за Мбаппе

Мерсисайдцы намерены сойтись в борьбе с мадридским «Реалом»

Английский клуб «Ливерпуль» имеет планы побороться с «Реалом» из Мадрида за французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что мерсисайдцы готовы заплатить за 24-летнего игрок парижскому клубу 300 млн евро, которые он хочет получить

Ранее стало известно, что «Реал» намерен предложить «ПСЖ» за Мбаппе 200 млн евро, но французы рассчитывают на сумму в 300 млн.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/2023 нападающий забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах за парижскую команду во всех турнирах.