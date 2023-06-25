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  4. Реал готов выложить за Мбаппе 220 млн евро, ПСЖ хочет 300 млн
Испания
25 июня 2023, 11:45 | Обновлено 25 июня 2023, 11:53
419
0

Реал готов выложить за Мбаппе 220 млн евро, ПСЖ хочет 300 млн

Переговоры все же продолжаются

25 июня 2023, 11:45 | Обновлено 25 июня 2023, 11:53
419
0
Реал готов выложить за Мбаппе 220 млн евро, ПСЖ хочет 300 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» из «ПСЖ» во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что мать Мбаппе несколько месяцев ведет секретные переговоры с парижанами, а сейчас она общается с эмиром Катара, чтобы закрыть вопрос о трансфере как можно скорее.

По информации источника, «ПСЖ» просит за форварда 250+50 млн евро. «Реал» готов выложить максимум 200+20 млн евро, хотя изначально предлагал 150 миллионов в качестве отправной точки. Несмотря на значительные расхождения в оценке футболиста, переговоры продолжаются.

«ПСЖ» хочет получить 250+50 млн евро, чтобы закрыть долг в размере 280 млн евро.

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Источник Twitter
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