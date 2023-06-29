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29 июня 2023, 14:50 | Обновлено 29 июня 2023, 14:51
275
0

КУЛИБАЛИ: «Не отрицаю, что приехал в Саудовскую Аравию из-за денег»

Защитник – о своем переходе в «Аль-Хиляль»

29 июня 2023, 14:50 | Обновлено 29 июня 2023, 14:51
275
0
КУЛИБАЛИ: «Не отрицаю, что приехал в Саудовскую Аравию из-за денег»
ФК Аль-Хиляль. Калиду Кулибали

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали признался, что деньги были одной из главных причин его перехода в «Аль-Хиляль»:

«Я не могу отрицать, что приехал в Саудовскую Аравию, в частности, из-за денег. Я смогу помочь всей своей семье жить хорошо: начиная от родителей и до моих двоюродных братьев и сестёр, а также поддерживать деятельность моей ассоциации Capitaine du Coeur в Сенегале.

Кроме того, я – мусульманин, и сейчас я переезжаю в идеальную страну для меня и моей семьи».

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Калиду Кулибали Аль-Хиляль
Источник Guillaume MP
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