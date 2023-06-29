КУЛИБАЛИ: «Не отрицаю, что приехал в Саудовскую Аравию из-за денег»
Защитник – о своем переходе в «Аль-Хиляль»
Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали признался, что деньги были одной из главных причин его перехода в «Аль-Хиляль»:
«Я не могу отрицать, что приехал в Саудовскую Аравию, в частности, из-за денег. Я смогу помочь всей своей семье жить хорошо: начиная от родителей и до моих двоюродных братьев и сестёр, а также поддерживать деятельность моей ассоциации Capitaine du Coeur в Сенегале.
Кроме того, я – мусульманин, и сейчас я переезжаю в идеальную страну для меня и моей семьи».
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