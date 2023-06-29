Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий топ-клуб нацелился на Коутиньо
Турция
29 июня 2023, 13:56 |
283
0

Турецкий топ-клуб нацелился на Коутиньо

Бразилец не сумел заиграть в «Астон Вилле»

29 июня 2023, 13:56 |
283
0
Турецкий топ-клуб нацелился на Коутиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

«Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, «Бешикташ» готов взять 31-летнего бразильца в аренду. «Астон Вилла» была готова избавиться от Коутиньо еще в конце прошлого года.

Напомним, Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» летом 2022 года за 20 миллионов евро. Из-за проблем с подколенным сухожилием в сезоне 2022/2023 принял участие всего в 22 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 голом.

По теме:
Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил аренду игрока Динамо до 2024 года
ОФИЦИАЛЬНО. Колос пополнил состав бразильским хавбеком
Бешикташ Астон Вилла Филиппе Коутиньо аренда игрока
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Футбол | 28 июня 2023, 21:10 13
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21

Израиль сенсационно пробился в четвертьфинал и вышел на Грузию

Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29 июня 2023, 05:45 3
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко

Сборная Украины на Европейских играх в Кракове имеет 36 наград (19–10–7)

УАЙЛДЕР: «Мой бой с Руисом интересен только тем, как я его нокаутирую»
Бокс | 29.06.2023, 09:59
УАЙЛДЕР: «Мой бой с Руисом интересен только тем, как я его нокаутирую»
УАЙЛДЕР: «Мой бой с Руисом интересен только тем, как я его нокаутирую»
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Теннис | 28.06.2023, 20:59
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах
Футбол | 29.06.2023, 12:57
Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах
Виктория планирует проводить домашние поединки в Сумах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
28.06.2023, 13:45 9
Футбол
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
27.06.2023, 22:15 16
Футбол
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 16
Бокс
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:59 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем