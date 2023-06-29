Турецкий топ-клуб нацелился на Коутиньо

«Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, «Бешикташ» готов взять 31-летнего бразильца в аренду. «Астон Вилла» была готова избавиться от Коутиньо еще в конце прошлого года.

Напомним, Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» летом 2022 года за 20 миллионов евро. Из-за проблем с подколенным сухожилием в сезоне 2022/2023 принял участие всего в 22 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 голом.