Англия26 декабря 2022, 19:28 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:40
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Астон Вилла попытается продать Коутиньо
Бразилец не входит в планы Унаи Эмери
26 декабря 2022, 19:28 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:40
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Бразильский вингер Филиппе Коутиньо не входит в планы главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Британский клуб попытается продать 30-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.
«Астон Вилла» купила Коутиньо у «Барселоны» летом 2022 года за €20 млн. До этого он провел полгода в бирмингемском клубе на правах аренды.
В этом сезоне Коутиньо сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
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