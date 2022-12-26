Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла попытается продать Коутиньо
Англия
26 декабря 2022, 19:28 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:40
204
0

Астон Вилла попытается продать Коутиньо

Бразилец не входит в планы Унаи Эмери

26 декабря 2022, 19:28 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:40
204
0
Астон Вилла попытается продать Коутиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Бразильский вингер Филиппе Коутиньо не входит в планы главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Британский клуб попытается продать 30-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

«Астон Вилла» купила Коутиньо у «Барселоны» летом 2022 года за €20 млн. До этого он провел полгода в бирмингемском клубе на правах аренды.

В этом сезоне Коутиньо сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

По теме:
Клопп высказался о вероятности зимних трансферов Ливерпуля
Гакпо выбрал себе новый клуб. Но там еще думают
Основной вратарь Вереса продлил контракт с клубом
Астон Вилла Филиппе Коутиньо трансферы трансферы АПЛ Унаи Эмери
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Футбол | 26 декабря 2022, 09:45 3
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию

Клуб, по сути, подтвердил планы провести матчи в США

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Футбол | 26 декабря 2022, 15:15 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря

Важные события во всех видах спорта

Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Футбол | 26.12.2022, 14:41
Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 26.12.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Заценили игру. Экс-игрок Шахтера вошел в список лучших трансферов Франции
Футбол | 25.12.2022, 23:15
Заценили игру. Экс-игрок Шахтера вошел в список лучших трансферов Франции
Заценили игру. Экс-игрок Шахтера вошел в список лучших трансферов Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
25.12.2022, 11:42 6
Бокс
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 8
Бокс
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
25.12.2022, 20:45 1
Футбол
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
26.12.2022, 00:35 9
Футбол
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
24.12.2022, 23:59 22
Футбол
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
25.12.2022, 18:55 7
Футбол
Британский чемпион: «Бой с Усиком будет намного сложнее, чем Фьюри думает»
Британский чемпион: «Бой с Усиком будет намного сложнее, чем Фьюри думает»
26.12.2022, 08:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности