WTA30 июня 2023, 16:23 |
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Стали известны все участницы полуфинальной стадии в Бад-Хомбурге
Ига Свёнтек вышла в первый травяной полуфинал, но была вынуждена сняться
30 июня 2023, 16:23 |
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29 и 30 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко обыграла Анну Блинкову, но перед полуфиналом снялась из-за болезни.
Все остальные участницы полуфинальной стадии оказались несеяными.
WTA 250 Бад-Хомбург. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Анна Блинкова [9] – 6:3, 6:2
Лючия Бронцетти – Варвара Грачева [8] – 6:4, 6:3
Нижняя часть сетки
Эмма Наварро – Ребекка Масарова – 7:6(2), 1:1
Катерина Синякова – Людмила Самсонова – 7:5, 4:6, 6:2
WTA 250 Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Лючия Бронцетти - техническая победа итальянки
Эмма Наварро – Катерина Синякова
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