Стали известны все участницы полуфинальной стадии в Бад-Хомбурге

29 и 30 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко обыграла Анну Блинкову, но перед полуфиналом снялась из-за болезни.

Все остальные участницы полуфинальной стадии оказались несеяными.

WTA 250 Бад-Хомбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Анна Блинкова [9] – 6:3, 6:2

Лючия Бронцетти – Варвара Грачева [8] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро – Ребекка Масарова – 7:6(2), 1:1

Катерина Синякова – Людмила Самсонова – 7:5, 4:6, 6:2

WTA 250 Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Лючия Бронцетти - техническая победа итальянки

Эмма Наварро – Катерина Синякова