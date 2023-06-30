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WTA
30 июня 2023, 16:23 |
200
0

Стали известны все участницы полуфинальной стадии в Бад-Хомбурге

Ига Свёнтек вышла в первый травяной полуфинал, но была вынуждена сняться

30 июня 2023, 16:23 |
200
0
Стали известны все участницы полуфинальной стадии в Бад-Хомбурге
WTA. Ига Свёнтек

29 и 30 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко обыграла Анну Блинкову, но перед полуфиналом снялась из-за болезни.

Все остальные участницы полуфинальной стадии оказались несеяными.

WTA 250 Бад-Хомбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Анна Блинкова [9] – 6:3, 6:2
Лючия Бронцетти – Варвара Грачева [8] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро – Ребекка Масарова – 7:6(2), 1:1
Катерина Синякова – Людмила Самсонова – 7:5, 4:6, 6:2

WTA 250 Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Лючия Бронцетти - техническая победа итальянки
Эмма Наварро – Катерина Синякова

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Анна Блинкова Катерина Синякова Людмила Самсонова Эмма Наварро Ига Свёнтек Варвара Грачева WTA Бад-Хомбург Ребека Масарова Лючия Бронцетти
Источник Sport.ua
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