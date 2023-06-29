Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Вересе» находится Виктор Близниченко – младший брат Андрея Близниченко, хорошо зарекомендовавшего себя в Ровно прошлой весной.

Если Виктор, ранее защищавший цвета «Ингульца», удачно пройдет просмотр, то в «Вересе» может появиться еще одна пара братьев, ведь несколько дней назад были пролонгированы контракты с Владиславом и Станиславом Шараями.

Также, по информации наших источников, в тренировочном лагере «Вереса», который начал подготовку к новому сезону, находятся еще три бывших игрока «Ингульца»: Александр Кучеренко, Андрей Кухарук и Максим Mарусич.

Напомним, что в июне главным тренером «Вереса» стал Сергей Лавриненко, ранее возглавлявший именно «Ингулец».