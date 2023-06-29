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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 11:39 | Обновлено 29 июня 2023, 11:48
177
0

Никита КРАВЧЕНКО: «Полесье ставит большие задачи. Мне интересно здесь»

Новичок житомирского клуба – о новом вызове

29 июня 2023, 11:39 | Обновлено 29 июня 2023, 11:48
177
0
Никита КРАВЧЕНКО: «Полесье ставит большие задачи. Мне интересно здесь»
ФК Полесье Житомир. Никита Кравченко

26-летний новоиспеченный защитник «Полесья» Никита Кравченко прокомментировал свой переход в житомирский клуб из киевского «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

– Представь, что ты сейчас общаешься с болельщиками «Полесья», как бы ты представился и что о себе рассказал бы в первую очередь?
– Даже не знаю, как правильно представиться. Хочу лишь сказать, что я - тот футболист, который будет отдавать всего себя на футбольном поле и играть за клуб до последнего.

– Какие у тебя первые впечатления от коллектива? От работы с тренером?
– Хорошие впечатления. Некоторых ребят я знаю, с некоторыми уже играл в других командах. С тренером мы хорошо пообщались, пока мне все очень нравится.

– Как тебе работа непосредственно на тренировках, потому что некоторые ребята хвалили именно работу с мячом. Что ты выделяешь в тренировках?
– Нужно понимать, что сейчас идут сборы. Здесь надо и с мячом поработать, и физическую работу выполнять. Все сейчас отрабатывается вместе и все очень неплохо.

– Кого ты знал из состава команды до перехода сюда? Возможно, ты с кем-то уже познакомился лучше и подружился?
– Больше всего, я думаю, я общался с Артемом Шабановым. Мы играли раньше вместе и общаемся в течение трех-пяти лет. В последней команде, в «Колосе», я играл с Сергеем Чоботенко, с ним тоже поддерживаю хорошую связь.

– Что раньше слышал о житомирском клубе и чем он тебя привлек, учитывая, что это пока лишь новичок УПЛ?
– Я общался с некоторыми ребятами из команды, раньше слышал слухи, что в этом клубе все очень солидно и своевременно. И клуб ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь.

– Какие личные цели ты хотел бы реализовать здесь?
– Личные? Я считаю, что в футболе личные цели отходят на второй план. Но если говорить сугубо обо мне, то я хотел бы больше играть, иметь достаточно игрового времени и прогрессировать.

– Житомирское «Полесье» очень громко заявило о себе в Первой лиге, как думаешь, каковы перспективы команды в будущем сезоне в элите украинского футбола?
– Я сейчас не очень хотел бы называть какие-то места, какие-то цели. Но я считаю, что все будет хорошо. Все зависит от нас и от тренерского штаба, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы был результат.

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Никита Кравченко Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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