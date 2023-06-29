ОФИЦИАЛЬНО. Геннадий Пасич стал игроком новичка УПЛ

29-летний крайний полузащитник Геннадий Пасич подписал контракт с ФК «ЛНЗ».

Сообщается, что соглашение рассчитано на 2 года с опцией пролонгации на 1 год.

Предыдущим клубом Пасича был ровенский «Верес», в котором футболист сыграл в общей сложности 94 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Геннадий Пасич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему так неожиданно состоялся этот трансфер.