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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Геннадий Пасич стал игроком новичка УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 11:30 |
380
0

ОФИЦИАЛЬНО. Геннадий Пасич стал игроком новичка УПЛ

Игрок подписал контракт с ФК «ЛНЗ» по схеме 2+1

29 июня 2023, 11:30 |
380
0
ОФИЦИАЛЬНО. Геннадий Пасич стал игроком новичка УПЛ
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

29-летний крайний полузащитник Геннадий Пасич подписал контракт с ФК «ЛНЗ».

Сообщается, что соглашение рассчитано на 2 года с опцией пролонгации на 1 год.

Предыдущим клубом Пасича был ровенский «Верес», в котором футболист сыграл в общей сложности 94 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Геннадий Пасич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему так неожиданно состоялся этот трансфер.

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Источник: Кучерук и Полегенько покинули Зарю
трансферы Верес Ровно Геннадий Пасич трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Источник ФК ЛНЗ
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