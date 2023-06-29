Украина. Премьер лига29 июня 2023, 11:30 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Геннадий Пасич стал игроком новичка УПЛ
Игрок подписал контракт с ФК «ЛНЗ» по схеме 2+1
29 июня 2023, 11:30 |
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29-летний крайний полузащитник Геннадий Пасич подписал контракт с ФК «ЛНЗ».
Сообщается, что соглашение рассчитано на 2 года с опцией пролонгации на 1 год.
Предыдущим клубом Пасича был ровенский «Верес», в котором футболист сыграл в общей сложности 94 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее Геннадий Пасич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему так неожиданно состоялся этот трансфер.
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