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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 14:12 | Обновлено 28 июня 2023, 14:17
427
0

Геннадий ПАСИЧ: «С ЛНЗ подпишу контракт по схеме 2+1»

Ключевой игрок «Вереса» – о неожиданном трансфере

28 июня 2023, 14:12 | Обновлено 28 июня 2023, 14:17
427
0
Геннадий ПАСИЧ: «С ЛНЗ подпишу контракт по схеме 2+1»
НК Верес. Геннадий Пасич

Довольно неожиданно «Верес» потерял в межсезонье ключевого игрока – Геннадия Пасича, который был на контракте с ровенчанами до конца 2024 года.

- Если откровенно, то я был застигнут врасплох, – сказал Геннадий Пасич в беседе с корреспондентом Sport.ua. – У меня было еще долговременное соглашение с «Вересом», к тому же, ушел в отпуск в хорошем настроении, ведь удалось, хотя и с мучениями, удержаться в УПЛ. Однако несколько дней назад мне позвонил новый главный тренер Сергей Лавриненко и сообщил, что, скорее всего, я продолжу карьеру в другой команде – «ЛНЗ».

- Значит, этот переход возник спонтанно?
- Я не знаю всех деталей. Видимо, руководство ФК «ЛНЗ» обратилось к своим ровенским коллегам с предложением купить меня и когда договоренности были достигнуты, тогда и мне позвонил Лавриненко, а уже потом я контактировал с руководителем черкащан Александром Ковпаком, который уточнил, когда мне надо присоединиться к команде.

- И когда Вы собираетесь это сделать?
- Завтра, тогда и подпишу контракт: мне предложили узаконить отношения на два года с пролонгацией еще на сезон.

- А как насчет финансовых условий?
- По сравнению с «Вересом» они лучше.

- Но ведь при желании Вы могли отказаться от этого перехода, все же, были на виду в «Вересе», пользовались уважением у болельщиков?
- Чужого места, действительно, я в Ровно не занимал, всегда выкладывался по максимуму. Что касается перехода, то на мое решение дать согласие, повлияли два обстоятельства: появилась возможность больше зарабатывать и то, что из Черкасс значительно ближе к Каменскому, где проживают мои родители. Смогу с ними чаще встречаться.

- За «ЛНЗ» в прошлом сезоне выступало несколько твоих бывших одноклубников по «Вересу», с ними консультировались на счет своего перехода?
- Нет, кстати, как мне известно, из моих бывших одноклубников в «ЛНЗ» остался только Шестаков, а с Солдатом и Полюляхом уже распрощались. Поэтому с Шестаковым поговорим о жизни-бытии уже во время встречи.

- В «Вересе» Вы начинали на позиции левого полузащитника, но в прошлом сезоне руководитель Юрий Вирт часто использовал Вас на правом и левом флангах защиты. Получается, Вы – универсальный солдат?
- Это было решение тренера, он мне доверял, а я был готов на все, чтобы помочь «Вересу». Хотя для меня, как говорится, родная позиция – левый фланг полузащиты. Надеюсь, что Александр Ковпак именно там и будет меня использовать. По моей информации, в «ЛНЗ» – амбициозные планы и постараюсь быть полезным черкащанам. Потому что в прошлом сезоне в Ровно убедился, что борьба за выживание – неприятная штука.

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инсайд Геннадий Пасич Верес Ровно ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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