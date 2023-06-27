Верес попрощался с хавбеком. Он перейдет в состав новичка УПЛ

«Верес» на официальном сайте сообщил об уходе из команды полузащитника Геннадия Пасича. Стороны договорились о прекращении действия контракта, который был рассчитан до конца 2024 года.

В минувшем сезоне Пасич провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста, а всего 29-летний игрок в составе «Вереса» забил 14 мячей и сделал 12 ассистов в 94-х матчах.

По информации СМИ, Геннадий подпишет контракт с новичком УПЛ клубом ЛНЗ.