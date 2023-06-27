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  4. Верес попрощался с хавбеком. Он перейдет в состав новичка УПЛ
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 19:29 |
959
0

Верес попрощался с хавбеком. Он перейдет в состав новичка УПЛ

Геннадий Пасич окажется в ЛНЗ

27 июня 2023, 19:29 |
959
0
Верес попрощался с хавбеком. Он перейдет в состав новичка УПЛ
ФК Верес

«Верес» на официальном сайте сообщил об уходе из команды полузащитника Геннадия Пасича. Стороны договорились о прекращении действия контракта, который был рассчитан до конца 2024 года.

В минувшем сезоне Пасич провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста, а всего 29-летний игрок в составе «Вереса» забил 14 мячей и сделал 12 ассистов в 94-х матчах.

По информации СМИ, Геннадий подпишет контракт с новичком УПЛ клубом ЛНЗ.

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Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Геннадий Пасич трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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