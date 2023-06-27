Украина. Премьер лига27 июня 2023, 19:29 |
959
0
Верес попрощался с хавбеком. Он перейдет в состав новичка УПЛ
Геннадий Пасич окажется в ЛНЗ
27 июня 2023, 19:29 |
959
0
«Верес» на официальном сайте сообщил об уходе из команды полузащитника Геннадия Пасича. Стороны договорились о прекращении действия контракта, который был рассчитан до конца 2024 года.
В минувшем сезоне Пасич провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста, а всего 29-летний игрок в составе «Вереса» забил 14 мячей и сделал 12 ассистов в 94-х матчах.
По информации СМИ, Геннадий подпишет контракт с новичком УПЛ клубом ЛНЗ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2023, 22:52 2
«Горняки» продолжают интересоваться талантом «Палмейраса»
Футбол | 26 июня 2023, 21:50 2
21-летний Кирилл Молоков был воспитанником черкасского «Днепра»
Футбол | 27.06.2023, 19:48
Футбол | 27.06.2023, 12:48
Другие виды | 26.06.2023, 20:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
27.06.2023, 14:00 1
25.06.2023, 20:05 10
26.06.2023, 13:28 4
26.06.2023, 17:13 27
26.06.2023, 17:28 66
26.06.2023, 22:40 2
25.06.2023, 23:59 3