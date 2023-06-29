Известны соперники Александрии на первом летнем сборе

Основная команда ФК «Александрия» начала подготовку к сезону 2023/2024 и уже провела первую тренировку.

Сообщается, что александрийцы проведут два тренировочных сбора. Первый продлится до 12 июля и пройдет в режиме ежедневных двухразовых тренировок. Также на это время запланировано 3 спарринга: с ФСК «Мариуполь» – 3 июля, с ФК «Ворскла» – 7 июля и с ФК «Горняк-Спорт» – 10 июля.

В период выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023 (U-21) команда будет тренироваться в Александрии под руководством Владимира Езерского.

Ранее сообщалось, что «Александрия» продлила контракт с основным вратарем.