Известны соперники Александрии на первом летнем сборе
Команда будет тренироваться под руководством Владимира Езерского
Основная команда ФК «Александрия» начала подготовку к сезону 2023/2024 и уже провела первую тренировку.
Сообщается, что александрийцы проведут два тренировочных сбора. Первый продлится до 12 июля и пройдет в режиме ежедневных двухразовых тренировок. Также на это время запланировано 3 спарринга: с ФСК «Мариуполь» – 3 июля, с ФК «Ворскла» – 7 июля и с ФК «Горняк-Спорт» – 10 июля.
В период выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023 (U-21) команда будет тренироваться в Александрии под руководством Владимира Езерского.
Ранее сообщалось, что «Александрия» продлила контракт с основным вратарем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
И во втором полуфинальном поединке подопечные Ивана Петкова победили чешских волейболисток
Футбольный эксперт раскритиковал будущую должность Ярмоленко в «Динамо»