Александрия продлила контракт с основным вратарем

«Александрия» на официальном сайте объявила о новом контракте вратаря Никиты Шевченко, который в конце июня мог стать свободным агентом.

Договор рассчитан до середины 2026 года.

Шевченко перебрался в команду в январе нынешнего года. Шевченко восстановился после тяжелой травмы и во второй части сезона провел 16 матчей (пропустил 17 голов).