Украина. Премьер лига26 июня 2023, 14:10 | Обновлено 26 июня 2023, 14:12
618
0
Александрия продлила контракт с основным вратарем
Никита Шевченко остается в команде
26 июня 2023, 14:10 | Обновлено 26 июня 2023, 14:12
618
0
«Александрия» на официальном сайте объявила о новом контракте вратаря Никиты Шевченко, который в конце июня мог стать свободным агентом.
Договор рассчитан до середины 2026 года.
Шевченко перебрался в команду в январе нынешнего года. Шевченко восстановился после тяжелой травмы и во второй части сезона провел 16 матчей (пропустил 17 голов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2023, 10:51 5
Макс Валеф начал подготовку к сезону
Футбол | 26 июня 2023, 13:10 0
Перебрался на правах свободного агента
Теннис | 26.06.2023, 06:20
Футбол | 25.06.2023, 21:15
Футбол | 25.06.2023, 14:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2023, 09:47 13
24.06.2023, 20:16 3
25.06.2023, 11:14 1
25.06.2023, 13:07
25.06.2023, 11:59 21
25.06.2023, 20:05 10
25.06.2023, 20:17 19
24.06.2023, 21:02 1