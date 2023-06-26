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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 14:10 | Обновлено 26 июня 2023, 14:12
618
0

Александрия продлила контракт с основным вратарем

Никита Шевченко остается в команде

26 июня 2023, 14:10 | Обновлено 26 июня 2023, 14:12
618
0
Александрия продлила контракт с основным вратарем
ФК Александрия. Никита Шевченко

«Александрия» на официальном сайте объявила о новом контракте вратаря Никиты Шевченко, который в конце июня мог стать свободным агентом.

Договор рассчитан до середины 2026 года.

Шевченко перебрался в команду в январе нынешнего года. Шевченко восстановился после тяжелой травмы и во второй части сезона провел 16 матчей (пропустил 17 голов).

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Александрия Никита Шевченко чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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