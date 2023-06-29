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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 09:46 | Обновлено 29 июня 2023, 09:53
409
0

Денис ПОПОВ: «Каждый игрок уступит свой номер Ярмоленко, если он скажет»

Защитник «Динамо» – о возвращении известного одноклубника

29 июня 2023, 09:46 | Обновлено 29 июня 2023, 09:53
409
0
Денис ПОПОВ: «Каждый игрок уступит свой номер Ярмоленко, если он скажет»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

24-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о подготовке команды к новому сезону.

— Денис, насколько уже готовы к новому сезону?
— О готовности еще сложно говорить. У нас была индивидуальная подготовка во время отпуска, сейчас будет много беговой работы. Нужно улучшить функциональную готовность.

— Как прокомментируете трансфер Андрея Ярмоленко?
— Полгода говорили о возвращении Ярмоленко. Могу лишь повториться: это очень важный трансфер для «Динамо». Ярмоленко — легендарный футболист и обязательно поможет нам. Как лидер, он поведет команду за собой вперед.

— Не спрашивали в шутку Шапаренко, готов ли он отдать свой 10 номер Ярмоленко?
— Нет, не спрашивали. Думаю, ему каждый игрок уступит свой номер, если Ярмоленко, если он скажет. У него большой авторитет.

— Было много критики по итогам прошлого сезона? Как ее воспринимаете?
— Я воспринимаю только критику главного тренера, все остальные меня не интересуют. Я стараюсь, отдаюсь полностью, что-то получается, что-то нет. Нет таких игроков, которые не ошибаются. Стараюсь на все остальное не обращать внимания.

Мы заняли четвертое место. Что тут оценивать? Нужно исправлять эту ситуацию в следующем сезоне. У нас должно все получится.

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Денис Попов Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник Динамо Киев от Шурика
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