Денис ПОПОВ: «Каждый игрок уступит свой номер Ярмоленко, если он скажет»

24-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о подготовке команды к новому сезону.

— Денис, насколько уже готовы к новому сезону?

— О готовности еще сложно говорить. У нас была индивидуальная подготовка во время отпуска, сейчас будет много беговой работы. Нужно улучшить функциональную готовность.

— Как прокомментируете трансфер Андрея Ярмоленко?

— Полгода говорили о возвращении Ярмоленко. Могу лишь повториться: это очень важный трансфер для «Динамо». Ярмоленко — легендарный футболист и обязательно поможет нам. Как лидер, он поведет команду за собой вперед.

— Не спрашивали в шутку Шапаренко, готов ли он отдать свой 10 номер Ярмоленко?

— Нет, не спрашивали. Думаю, ему каждый игрок уступит свой номер, если Ярмоленко, если он скажет. У него большой авторитет.

— Было много критики по итогам прошлого сезона? Как ее воспринимаете?

— Я воспринимаю только критику главного тренера, все остальные меня не интересуют. Я стараюсь, отдаюсь полностью, что-то получается, что-то нет. Нет таких игроков, которые не ошибаются. Стараюсь на все остальное не обращать внимания.

Мы заняли четвертое место. Что тут оценивать? Нужно исправлять эту ситуацию в следующем сезоне. У нас должно все получится.